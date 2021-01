Teadlane ütleb, kuidas nina nokkimine immuunsusele tegelikult mõjub

Napper julgustab oma õpilasi julgelt nina nokkima, et teada saada, kas harjumusel on mingit kasu tervisele. Ta palub oma õpilastel uurida nina limaskesta sekretsiooni võimalikke tervisemõjusid, püüdes paremini mõista inimese immuunsüsteemi.

Professor usub, et nina limaskesta sekretsiooni ehk tati söömine võib parandada immuunsust, tuues kehasse tagasi väikesed ja kahjutud bakterid. Tema teooria põhineb uuringutel, mis viitavad sellele, et parem hügieen on viinud allergiate ja autoimmuunhaiguste sagenemiseni.