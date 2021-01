1931. aastal sündinud endine poliitik on muidugi tänaseks vanaks jäänud ja välimuselt pea tundmatuseni muutunud, kuid siiski on ta meel ärgas.

Nii kommenteeris ta Interfaxile Ameerika Ühendriikides toimunud sündmusi, öeldes, et tema jaoks on ilmselge, et Kapitooliumi ründamine oli ette planeeritud. Samuti on Gorbatšovi jaoks kaugele näha, kelle kuri käsi rünnaku taga oli, kuid nimesid ta nimetada ei taha.