Arstid soovitavad: nii toetad oma maksa pärast pikka pühadeperioodi kõige efektiivsemalt

«Meie kehades on olemas loomulik mürgitustamisprotsess, mis toimub maksas ja selle eesmärgiks on ohtlikke toksiine elimineerida,» selgitab dr Fred Pescatore. «Maks lõhustab näiteks uimasteid ja alkoholi ning aitab toitainetel organismi imenduda.»

Tõenäoliselt said meie kehad pühadehooajal parajalt vatti: tarbiti rohkem alkoholi ning magusat, mõlemad takistavad maksa loomulikku tööd. «Kui maksale tekitavad ülemäärased toksiinid või haigused stressi, on sel raskem ohtlikke aineid filtreerida,» ütleb dr Pescatore. «Näiteks alkohol koormab maksa üle ning see viib tüüpiliste pohmellisümptomiteni.»

Kui aga tahta proovida detox’i, siis tasub olla tähelepanelik: valesti lähenedes võid oma maksa veel suurema koormuse alla panna. «Näiteks mahladieet on täis suhkruid ja sa jääd ilma eluliselt olulistest toitainetest. Liigne suhkur ja selliste dieetide põhjustatud stress tekitavad veelgi tugevamat põletikku, millel on su maksale vastupidine mõju,» hoiatab dr Pescatore.

Üks antioksüdantidest, mida dr Pescatore oma patsientidele maksatöö toetamiseks soovitab, on merimänni ekstrakt. Erinevad uuringud on näidanud, et see aitab normaliseerida maksaensüüme ja vähendada oksüdatiivset stressi.

Kõige olulisem on aga õige toidulaud. Alustuseks tuleks päevas ära juua vähemalt kaheksa klaasi vett. Toitumisnõustaja Alana Kessler soovitab vaadata toitude poole, mis on kiudaineterikkad, kibedad ja hapud. Näiteks tärklisevaesed köögiviljad, eriti rohelised köögiviljad, aga ka sidrun, artišokk, õunaäädikas, kimchi.

Sama oluline kui see, mida sa sööd, on see, mida sa väldid. Kessler loeb sõnad peale: rasvarikkad toidud, suhkur, lihtsüsivesikud, pakendatud toidud. Põhimõtteliselt tasub vältida kõike, mis on liiga rammus ja soolane.