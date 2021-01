11. oktoobril 1953 toimuvad Soomes Isojoki linnakeses iseäralikud matused – kirstus lebab 17-aastane tütarlaps Kylliki Saari. Ja mis veel iseäralikum: kohal on 25 000 inimest. Kummaline on ka see, et see on neiu teine matus. Esimesel oli vaid kohal üks inimene. See, kes Kylliki tappis.