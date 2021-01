Naise mure: ma deidin väga kuuma mehega, aga tal on liiga väike!

The Suni nõuaanderubriiki «Dear Deidre» kirjutas naine oma murest. Tema kiri on järgmine:

«Ma deidin kuuma mehega, aga seks on kohutav. Tal on väike ja see ei tööta minu jaoks seksi ajal üldse. Me oleme käinud mõnel deidil ja kõik läks väga hästi. Tema on 21 ja mina 19. Ma ei tahtnud voodisse kiirustada ja ta austas mu tundeid ning ootas.