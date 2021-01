PAHADE POISTE VÕLU ⟩ Eesti psühholoog teeb puust ja punaseks, miks valime suhteid, mis meile head ei ole

Iga naine defineerib paha poissi veidi erinevalt. Ta on keegi, keda me vaadata ei tohiks, kuid sellest hoolimata ei saa me temalt silmi. Teame, et tegu on piinarikka seiklusega, kuid ometi on mässumeelsed ja reegleid eiravad mehed naisi alati võlunud. Miks teevad naised sageli teadlikult halva valiku? Loe edasi, et rohkem teada saada.