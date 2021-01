Pilt on illustratiivne.

Murest murtud mees pöördus veebisaidi Redditi poole, et küsida inimestelt, kas ta on nende arvates peast segi läinud, kuna palus oma sõbrannal tampoonide kasutamise lõpetada. Nimelt on ta oma kallima tervise pärast mures - neiu ise aga maruvihane!