NÄDALAPROGNOOS ⟩ Kosmilistest liikumistest pungil nädal lubab kardinaalseid muutusi, ent ka julgust viimaks tegutseda

Esmaspäeval, 11. jaanuaril moodustab Merkuur ühenduse suurustava Jupiteriga, seega just nädala alguses on hea aeg alustada suurte projektidega ning oma ideed teistele teatavaks teha, sest kõik tundub pisut suurem kui elu. Praegu ei ole aeg tuhnida oma hinge negatiivsetes soppides ning oma soove piirata, sest keskenduma peaks kõigele sellele, mida sa saad enda heaks ära teha.

Ent juba teisipäeval, 12. jaanuaril ühendub Merkuur uue planeedi, seekord ettearvamatu Uraaniga, mis saabub vägagi segaste energiatega. Päev võib kaasa tuua nii meeldivaid üllatusi ja ideesähvatusi, ent samas võid end tunda ka närvilise või oma tujusid kergesti muutuvatena.

Kolmapäeval leiab aset kuu loomine Kaljukitse märgis, mis suunab sind oma karjääriga vaeva nägema, seades universumi jõujooned, uute alguste, enesearenduse ning, miks mitte, lausa maailma vallutamise teele. Samal ajal on Kuu aga konjunktsioonis ka muutusi loova Pluuto ja sekstiilis spirituaalse Neptuuniga, seega toob tõusev noorkuu kaasa üheaegselt palju tundeid, ent suunab sind ka oma unistuste saavutamise nimel kõike mängu panema. Isegi kui veel nädala alguses tunned, et kivine elupõhi on käega katsuda, siis kuuloomine aitab sul istutada seemneid, millest edaspidi midagi kaunist idanema hakkab.

Ole enesega kannatlik ning ära anna oma teel raskusi kohates alla, sest kesknädalal moodutavad omavahelise ühenduse jõuline Marss ning pärssiv Saturn, seega ei pruugi enese käima tõmbamine just kõige lihtsamalt minna. Olgu tegemist siis hirmuga läbikukkumise ees või risustavad su teed sinust olenematud takistused, hetkel lihtsalt tundub, et su eesmärgid on käeulatusest väljas. Õnneks aga juhatab sama intensiivne kolmapäev sind su teekonnal ka edasi, sest meeleline Veenus ja uuenduslik Uraan loovad omavahel trigooni, mille toimel võivad su ellu sattuda ekstsentrilised uued tutvused, kes aitavad su praeguseid suhteid uues, elujaatavas valguses näha.

Ent see pole veel kõik! Neljapäeval, 14. jaanuaril lõppeb viimaks ometi eelmise aasta augustist saati kestnud Uraani retrograad ning see ärkamiste planeet toob sirgele teekonnale pöördumisega kaasa külluslikult uusi arenguid, mis su elu ning reaalsust koheselt mudima hakkavad. Samal päeval ühendavad oma jõud ka Päike ning surma ja taassünni planeet Pluuto, mis julgustavad sind energiliselt vanu kesti maha heitma ning uusi võimalusi avasüli vastu võtma. Kuid jäta meelde, et kasvamine ei toimu mitte alati graatsiliselt ning kui asjasse on segatud ka Pluuto, siis tunned end arenedes korraga nii võimsalt kui kaootiliselt.

Nädala viimane kosmiline sündmus leiab aset tuleval pühapäeval, 17. jaanuaril, mil ühenduse loovad Jupiter ning Uraan. See annab mõista peatselt saabuvatest suurtest muutustest, mis su elu täiesti ootamatus suunas mõjutavad ning lausa reaalsustaju purustavaid epifaaniaid kaasa toovad.