Kui sa ei taha uue inimesega kohe linade vahele hüpata, siis ka see on täiesti okei! Ent ära lase mingitel aegunud moraalinormidel takistada end oma elu elamast. Kui sa soovid peale mõnda jooki ning paaritunnist vestlust kaaslase kehaga lähemat tutvust sobitada, siis miks mitte? Lase aga käia. Siit leiad mõned põhjused, miks esimesel kohtingul seksimine lausa väga hea idee on.