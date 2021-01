Pilt on illustratiivne.

Öeldakse, et mida rohkem orgasme saad, seda paremini see nahale mõjub. Teadlased viisid läbi uuringu, milles selgitati välja, kas orgasmid tõesti parandavad naha seisundit. Mitu orgasmi peab nädalas saama, et nahale head teha?