Printsess Diana eksi karmid süüdistused: printsessi elu hävitamisele kaasa aidanud intervjuu pressiti talt välja

BBC on jälle jamas. Novembris süüdistati neid dokumentide võltsimises, et Diana üldse intervjuu annaks. Nimelt esitati Dianale võltsitud pangaväljavõtteid, mis viitasid, et tema lähedased tegelevad tema järele luuramisega. See oli arvatavasti üks põhjustest, miks Diana avameelse intervjuu üldse andis. Usutlus oli aga plahvatuslik – esmakordselt paljastas printsess oma võitluse buliimiaga, rääkis suhte lagunemisest prints Charlesiga ja kuningliku elu pingetest.