Uurijad analüüsisid nelja aasta vältel rohkem kui 5800 naise toidulauda. Selgus, et naised, kes polnud veel menopausini jõudnud ja kes ei kannatanud depressiooni all, sõid rohkem kiudaineterikkaid toite. See viitab seedekulgla ja aju vahelisele interaktsioonile, vahendab MSN.