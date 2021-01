Kolmapäeva hommikul kell 7 on noorkuu, mis sel korral toimub Kaljukitse tähemärgis. See tähendab, et homme on üks kõige paremaid tööpäevi kuu esimeses pooles. Ole valmis, et töö suisa lendab käes, küll aga hoiatavad astroloogid, et sa peaksid olema tähelepanelik toksiliste ja ebameeldivate inimestega suhtlemisel.