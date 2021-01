3 ohumärki, mida kohtingurakendustes tähele panna

Selleks, et terade hulgast sõklad eraldada, tuleb näha omajagu vaeva. Siiski on hea partneri leidmine võimalik, neid edulugusid on palju!

Et aga mitte olla naiivne, tasub olla ettevaatlik ja mõistlik. Kahjuks peidavad ekraanide taha end paljud inimesed, kes tahavad sind ära kasutada või kes on potentsiaalselt väga ohtlikud.

The Frisky toob välja ohumärgid, mida kindlasti silmas pidada.

Ta küsib sult raha

Jah, on skämmereid, kes kasutavad kohtinguprofiile selleks, et raha küsida. Üldiselt ei küsi nad raha otse ega ka kohe, kuid kui nad hakkavad pärast mõningast vestlemist viima juttu raha peale, on targem kohe suhtlus lõpetada. Pole mingit põhjust, miks kellegagi netis oma finantsandmeid jagada.

Ta tahab kohtuda privaatselt

Kui sa kohtud esimest korda päriselus inimesega, kellega oled varem vaid neti teel suhelnud, võib see olla väga ohtlik. Õnneks on enamik inimesi muidugi tublid ja tavalised tegelased, kellel pole midagi selle vastu, et kohtuda avalikus kohas. Kui su viimane match aga nõuab, et sa läheks talle külla või tahab su aadressi, on targem teha unmatch enne, kui tagasiteed pole.

Ta ei näita fotodel oma nägu