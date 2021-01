Nad on head kaaslased nii hommikusöögiks kui ka kohvi või teekõrvaseks ning kui taignale lisada ka šokolaaditükikesi, siis ka ideaalne magustoit. (Sel juhul on muffinid muidugi pisut vähem tervislikud, ent šokolaadisõpradele palju rohkem mokkamööda!) Suhkut neile aga lisatud ei ole, seega algretsepti juurde jäädes annavad õrnalt magusa maitse just kartulid ning banaanid ise.