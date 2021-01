23 SINISE VARJUNDIT ⟩ Lahkuva peaministri Jüri Ratase lipsugalerii: neid aksessuaare jääme igatsema

Jüri Ratas armastab selgelt siniseid lipse, kuigi sisse lipsavad ka mõned lillad, isegi üht kärtsroosat lipsu on tema kaela ümber nähtud. Üsna tavapäraste ja isegi igavate ühetooniliste vahele on vupsanud sisse ka täpilisi ja muul moel lustakate mustritega isendeid, kuigi kahetsusväärselt vähe.

Tipp-poliitikas leidubki vaid kaht tooni lipsusid – siniseid ja punaseid. President Obama kandis oma ametiaja 11 esimesel päeval ainult siniseid ja punaseid lipsusid, märkas Daily Newsi reporter. «Obama esindab poliitikas midagi uut, kuid ometi riietub ta täpselt samamoodi kui kõik teised,» ütles toona Esquire’i moetoimetaja Wendell Brown.

Balani rätsepafirma aga selgitab, et sinise lipsu kandmine rõhutab usaldust, stabiilsust ja enesekindlust. Nemad soovitavad valida sinine lips just siis, kui tuleb avalikult esineda. «Pole juhus, et poliitikud ja müügimehed just siniseid lipse eelistavad,» ütleb Balani omanik Sonny Balani. «Heledam toon on pehmem ning jätab mulje ligipääsetavusest. Tumedam sinine esindab tõsidust ja faktikindlust.»

Balani rätsepate hinnangut toetab 2009. aastal korraldatud uuring, mis avaldati ajakirjas Science. Sellest selgus, et punane värv sunnib meid keskenduma detailidele, sinine aga suurendab loomingulisust. «Kuna sinist seostatakse taeva, ookeani ja veega, siis seostabki enamik inimesi sinist avatuse ja rahulikkusega,» ütles uuringu vedaja, British Columbia ülikooli teadur Juliet Zhu. «Need tagasihoidlikud vihjed panevad inimesed tundma end turvaliselt ning julgevad end loominguliselt avada. Pole ime, et sinine on nii paljude inimeste lemmikvärv.»