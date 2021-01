Seksisõltlane Susanna: ema kutsus mind litsiks, kui purjus peaga koju tulin

Noore täiskasvanuna veetis Susanna palju aega baarides ja nautis erinevaid sekspartnereid. Üks pöördepunktidest oli suhe 18-aastase sõbraga, kes erines tollaegsest vägivaldsest peikast kardinaalselt. Kõrvalsuhe sõbraga hakkas sõltuvust tekitama ja Susanna vajas aina rohkem seksi. «Asi polnud sellest, et mul oleks suur seksiisu. Otsisin meeste heakskiitu ja seda, et ma meeldiks kellelegi. Arvasin, et mees, kes tahab minuga seksida, peab minust ka lugu.»