Räppar Manna: ma olin iseenda esimene ohver

«Mulle meeldib see tunne, mis ma pärast tätoveeringu tegemist saan ja ma tahan seda ka teistele inimestele pakkuda,» tõdes Manna, kelle kehal on üle 25 tätoveeringu. Neiu sõnutsi kaasneb sellega sõltuvust tekitav valu.

Ajal, mil esinemisi ei ole, on otsustanud lauljatar hakata ka ise tätoveeringuid tegema. Disainide mõtlemise teeb Manna jaoks kergemaks asjaolu, et ta on terve elu tegelenud joonistamisega ning suure osa oma päevast pühendab ta kunsti loomisele.