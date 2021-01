Jah, poest saab osta küll ka juba valmis riivjuustu, ent see on kallim ning pole saadaval just eriti paljudes erinevates variatsioonides. Seega tuleb ikkagi võtta tükk oma lemmikjuustu ning haarata teise käega riivi järele. Kahjuks tekitab juustu riivimine köögis paraja segaduse, riivi on pärast tüütu puhastada ning kui sa ettevaatlik ei ole, võid viga teha ka oma armsatele sõrmedele!