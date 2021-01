Aga selleks, et maskikandmisest päriselt ka kasu oleks, tuleb osata seda korralikult teha. Maskist ei ole kasu ei kotipõhjas, taskus ega ka lõua otsas, ning hämmastaval kombel tuleb üle korrutada ka see, et ninagi peaks maskiga kaetud olema! Täna jagame teiega internetis ilma teinud nippi, mille abil ka tavalise, eestlastegi hulgas jätkuvalt populaarse ühekordse kirurgilise maski oma näkku palju mugavamalt ning efektiivsemalt istuma saab. Artiklist leiab nii videoklipi kui ka abistava piltjuhendi.