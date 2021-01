Üha rohkem naisi saab lapsi aina hilisemas eas, kuid uuringud on leidnud, et pere planeerimist ei tohiks liiga kaugele edasi lükata. Uuringu käigus avastati, et mida hiljem naine sünnitab, seda enam see lapse arengut mõjutab. Teadlased tõid välja vanuse, millal terveid ja tarku lapsi sünnitada.