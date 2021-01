Vahel löövad kirelained üle pea kokku ning seks on jõuline ja räpane ja tempokas. Teistel puhkudel on tunded aga partneri vastu nii tugevad, et seks on aeglane ja võtab tunde, ent mõnu on ka siis kuhjaga. Mõlemad on väärtused omaette, ent nagu ikka, meeldib inimestele vaielda, kumb neist kahest siis ikkagi etem on. Loe edasi, et saada teada, kelle arvamus seksdebatis peale jääb!