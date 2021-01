Pilt on illustreeriv.

Nartsissistid võivad tunduda võluvad ja soojad, kuid tegelikult on nad väga külmad, eraldatud ja neil puudub kaastunne ning empaatia. Seda seetõttu, et nad enamasti ei mõtle endast kaugemale. Mõned nartsissistid on oma isiksusest teadlikud, kui ei tee selle osas midagi, sest nad ei pea enda omadusi halvaks.