Pettuse psühholoogia: kuidas küsida küsimusi nii, et valetaja vahele tõmmata

Paraku on aga nende läbivaks jooneks üks ja sama tõdemus: pole üht kindlat indikaatorit, mis pettusele viitaks. Pinocchio nina päriselus ei eksisteeri ja põhjus, miks valesid paljastada on keeruline, on see, et iga valetaja käitub omamoodi, kuid paraku mitte tingimata tõerääkijatest erinevalt.

On leitud, et üldiselt pole inimesed pettust märkama osavad. Psühholoogid arvavad, et see on osalt seetõttu, et me oleme kallutatud tõde uskuma ning ei otsi igapäevasuhtlusest valesid. Küll aga on üldiselt inimesed osavamad märkama, kui mõni nende pereliige valetab, kuna inimene käitub siis teistmoodi.