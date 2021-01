Nõid Ingrid juhatab: miks on tähtis mitte keskenduda oma «headele» külgedele

Küll aga võib oma varjukülje uurimine, tervendamine ja integreerimine olla see viimane samm, et saavutada oma eesmärke ja unistusi. Selles loos ma tahangi rääkida lähemalt, miks oma varjuküljega töötamine toob kasu.

Kui ma kirjeldasin eespool negatiivseid omadusi, ei pea silmas ma halbu omadusi. Maailm, kus enamik inimesi elab, on subjektiivne, kuid minu arusaam negatiivsest ja positiivsest on objektiivne. Need tähistavad minu jaoks vaid polaarsuse tähiseid, milles on varasemalt kokku lepitud. Näiteks psühhopatoloogias õppisime positiivseid ja negatiivseid sümptomeid. Selles valdkonnas ei tähendanud üks häid ega teine halbu sümptomeid. Selles terminis lepiti sümptomite liigitamiseks lihtsalt kokku.