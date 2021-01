Tuhkaneni sõnul selgus tutvumisel, et Maasika endine abikaasa on vägivaldne inimene. «Kelly ütles, et see mees väärkohtleb tema tütart. Üks inimene palus, et kas ma saaksin aidata selle osas midagi ette võtta,» ning Taivar hakkaski plaani pidama, astudes 2015. aasta 25. oktoobri pärastlõunal oma esimese sammu...