NAISTEJUTUD ⟩ Eestlanna mure: olen suhtes introverdiga, aga äkki lepin vähemaga, kui olen väärt?

«Olen olnud pea kaks aastat suhtes ühe ääretult kena noormehega. Ta on igati hooliv, viisakas, armastav ja meie huumorimeel klapib ka sajaga, ent tema isikuna on ehtne inteovert, mina aga ekstravert. Selles osas on meil omavahel ka paras posu arusaamatusi, millega toimetulek on küll üksteisega arvestav ja austav, kuid pikemas perspektiivis pole ma kindel, kas ma sooviksin temaga abielluda või lapsi saada.

Isegi, kui ma seda teeksin, poleks eeldatavasti mu elul ka väga viga, kuid puudu on seiklustest ja janutavast kirest. Olgem ausad, mina olen suhte tulehark ja see toimib – mu peigmehel on põnev elu. Aga minul seevastu on vahel suhteliselt nukker, sest minu peigmees elab oma huvitavas mullis, mille meeltlahutavad kombitsad minu argielu vürtsisegusse ei kipu. Kõik on ühtlaselt maitsev, aga igav hakkab ühte head rooga juba pikemat aega süües.

Ehk oskate nõu anda või rääkida erinevatest suhte dünaamikatest, mis teie jaoks on või ei ole toiminud? Ma arvan, et oluline on aru saada, millega me elus saame nõustuda või mitte ning millega me lihtsalt peame kohalduma, ei ise areneda, ilma et me ennast kaotaksime suhtes teisele. Ma hoolin oma kaaslasest väga, kuid ei taha ka teda panna paari aasta pärast olukorda, kus mõistame, et ega me koos introvert+ekstravert haakugi lõpuni välja, vaid veedame mõnusalt aega, teades, et mõlema bioloogiline kell halastamatult kuhugi suunas tiksub.»