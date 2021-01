Paljud inimesed alahindavad masturbeerimise väärtust, pidades seda lausa piinlikuks. Tegelikult on see täiesti normaalne ning toob kaasa mitmeid kasulikke «kõrvalmõjusid». Pealegi - see on seks kellegagi, keda sa armastad. Mis võiks sellest parem olla?