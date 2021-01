Armastus on ilus asi, kuid see võib põhjustada ka palju valu, kui asjad ei lähe nii nagu soovid. Suhte lõppemine on alati keeruline, kuid emotsioonidega on lihtsam toime tulla, kui tead, mida oodata. Samuti on hea meeles pidada, et suhte lõpetamine võib alati olla tee paremasse tulevikku! Alt leiad sodiaagimärgid, kelle suhe läheb suure tõenäosusega sel aastal lõhki.