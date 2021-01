NÄDALAPROGNOOS ⟩ Saabuv Veevalaja-hooaeg toob enesega ettearvamatu energiasähvaku, aga ka elu nautlemise

Värskelt alanud nädal on aga kõige selle algus. Veevalajaid tuntakse progressiivsete ning innovaatiliste inimestena, ent juba kolmapäeval võivad universumil varuks olevad üllatused sind ree pealt maha lüüa. Nimelt moodustab kirglik Marss 20. jaanuaril ühenduse ootamatu Uraaniga, nende kahe jõudude kombinatsioon vallandab aga püsimatu ning intensiivse energiasähmaka, mis võib lenduda igas suunas. Süsteemid võivad laguneda, pühendumised murduda ning igal juhul võtavad asjad ootamatuid pöördeid. Vaata ainult ette, et kaasneva mässumeelse energia produktiivsuse vankri ette rakendaksid. Kuigi see transiit võib tunduda rahutuks ning ärevaks tegev, siis on see on suurepärane aeg oma individuaalsuse ümber mõtestamiseks ning enese kammitsate kütkeist vabastamiseks.