Paljud meist püüavad oma muresid võimalikult palju eirata, uskudes, et need kaovad lõpuks. Kahjuks kipuvad probleemid maagilise kadumise asemel hoopis kuhjuma ja muutuma tiksuvaks pommiks. Ja kui see pomm plahvatab, tunneme end nii abituna, et meist saavad iseenda meele ohvrid. Loe edasi, et rohkem teada saada!