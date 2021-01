UURING ⟩ Eesti laste lemmik koolitoiduks on makaronid

Daily kaubamärgi all toitlustust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS viis läinud aasta lõpus 7024 õpilase, koolitöötaja ja lapsevanema seas läbi iga-aastase küsitluse, et selgitada välja laste lemmiktoidud, neile kõige vähem meeldivad road ning rahulolu toidu kvaliteediga.

«Lapsed peavad koolilõunat mitmekesise toiduvalikuga toidukorraks, mis vastab nii maitse kui ka väljanägemise osas igati nende ootustele. Eriti kõrgeid punkte teenisid einestajatelt aga söökla kokad ja teenindajad, kelle puhul kiideti nii kiirust kui ka suhtlemist. Kaheksa õpilast kümnest pidasid oluliseks seda, et koolilõuna oleks toitev, üle poole vastanute meelest peaks toit olema ka tervislik. Seevastu toidu kodumaist päritolu pidasid oluliseks vähem kui viiendik vastajatest ning mahe tooraine kasutamist lõunate valmistamisel soovis 9 protsenti vastanutest,» jagas uuringu tulemusi Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.

Toitlustaja sõnul on kahjuks väga paljude Eestimaa laste ainus soe toidukord päevas just koolilõuna, mistõttu on veelgi olulisem teha pidevat tööd selle nimel, et koolitoit oleks toitev, tervislik, mitmekülgne ja maitseks hästi.

Makaroniroogadesse saab peita köögivilju

«Oleme rahulolu-uuringut korraldanud juba seitse aastat ning kõik need aastad on lemmiktoitude edetabeli vankumatu liidrina püsinud makaronid, mis valiti sel aastal lisaks ka praelisandite kategooria võitjaks,» kinnitab Endrikson makaronide edu õpilaste lõunalaual.

Makaronilembus ei ole kogenud toitlustaja sõnul tegelikult halb asi ning ükski lapsevanem ei pea pelgama, et pere noorimatel jäävad kõhud tühjaks või vajalik energia saamata.

«Pastaroad on suurepärane võimalus lisaks liha lisamisele, peita neisse ka kasulikke köögivilju, mida lapsed muidu just üleliia ei armasta. Köögiviljadega aitavad sinasõprust sobitada ning keha vitamiinidega täita ka värsked salatid, mida on prae juurde võimalik valida lausa nelja erineva seast,» rääkis koolitoitlustaja menüü koostamise põhimõtetest.

Pearoogade populaarsuse tabelis järgnevad makaronidele pikkpoiss, kanalihatoidud ning juba teist aastat leiab lemmiktoitude nimekirjast ka erinevad supid. Vähem populaarsed on kalakaste ja lasanje. Praelisandite lemmikuteks valisid lapsed lisaks makaronidele veel ka kartulipudru ja riisi, vähem meeldivad lastele aurutatud köögiviljad ja keedukartul.

Lisaks õpilastele osalesid rahulolu-uuringus ka lapsevanemad, kes on alati oodatud Daily koolisööklatesse einestama ja oma hinnangut andma.