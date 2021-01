Bakteriaalne vaginoos on tupe mikrobioomi tasakaalustamatusest põhjustatud infektsioon. Ravimata jätmisel võib see suurendada naise vastuvõtlikkust sugulisel teel levivatele infektsioonidele ja see võib omakorda põhjustada viljakuse probleeme. Uued uuringud näitavad, et meespartnerid võivad naiste tupe tervises rolli mängida.