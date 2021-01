Pilt on illustratiivne.

Kallistused on sündimisest saati olnud osa meie igapäevaelust. Kas teadsid, et erinevatel kallistustel on ka erinev tähendus? Saa teada, kas tema kallistus väljendab armastust, tuge, sõprust, turvatunnet või hoopis varjatud kiindumust!