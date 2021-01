Inimesed, kes pole veel astroloogia ning sünnikaartide maailma sukeldunud, vaid vaevu varbaga veepinda katsuvad, peavad kõige olulisemaks just oma päikesemärki ning eeldavad, et kõik sellega kaasnev on nende elus määrav. Nii võivad algajad täheteadusest huvitujad arvata, et nende juhtplaneet on see, mis vastab päikesemärgile. Seega kui mina olen sündinud Kalade märgis, siis on minu juhtplaneet Neptuun? Mitte päris.