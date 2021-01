Tegelikult on aga terve pastakeeduvee alles jätmine hea mõte. Selle asemel, et lasta sel läbi sõela valamutorust alla minna, võiksid sa selle hoopis köögitegemistes väga edukalt ära kasutada. Seda tärkliserikast vett ei saa hästi kasutada mitte ainult kastme valmistamise põhjaks, vaid sel on ka teisi häid kasutusvõimalusi.