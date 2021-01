Seks on intiimne olukord, kus on lihtne end haavatavana tunda. Sellepärast peame olema eriti ettevaatlikud, mida me ütleme inimesele, kellega voodit jagame. Kui ütled keset seksi all loetletud asju, tormab teine suure tõenäosusega minema ja sa ei näe teda enam iial. Halvimal juhul võid põhjustada kaaslasele pikaajalise trauma.