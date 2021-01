PsychicWorld.com eksperdid viisid uudishimust läbi uuringu, et teada saada, millised sodiaagimärgid usaldavad oma partnereid kõige vähem. Selleks, et teada saada, küsisid nad 2112 inimeselt, kas nad käivad salaja oma partneri arvutis ja telefonis, et sealt midagi truudusetusele viitavat leida. Loe edasi, et teada saada, kas ka sina kuulud nende hulka, kes on suurim spioon. Või tuhnib su partner hoopis sinu seadmetes?