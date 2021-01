Pilt on illustratiivne.

Popkorn on maisist valmistatud hõrgutis, mida armastatakse filmi kõrvale näksida. Nädala alguses tähistati popkorni päeva, seega on just ideaalne aeg jagada nippe, kuidas seda mõnusalt krõpsuvat snäkki igalpool mujal maailmas maitsestatakse. Ehk saad sinagi huvitavaid ideid, mida kohe täna katsetada.