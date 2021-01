Kuigi vajame vahel meeletult lähedust, ei suuda me seda tihtilugu läbi seksi saavutada. Selles võivad olla süüdi stress, väsimus ja kaugenemine oma partnerist. Tegelikult on põhjuseid veelgi rohkem ja mõni inimene on elanud terve elu intiimset seksi kogemata. On see tõesti nii hea kui räägitakse ja kuidas sellist intiimsust armsamaga saavutada?