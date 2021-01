Vahet pole, kas lauk tuli sinuni koduaiast või poest, ikka on ta looduse poolt pakitud paberjatesse kestadesse, mille seest teda just ülemäära lihtne kätte saada ei ole. Internet on täis erinevaid nippe, mille abil küüslauku kõige lihtsam ning kiirem koorida on, ent nagu me kõik teame, siis pole iga nipp just kulda väärt. Millised neist kiirkoorimise meetoditest aga toimivad?