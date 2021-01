Kuna tegemist on õliga ning õli on libe, siis ilmselt võib mõningase mõtlemise peale tekkida ka küsimus, et kui libestituub tühi, siis äkki saab lihtsalt köögist kookosõli võtta ning edasi hullata? Kahjuks ei ole asjad kaugeltki nii lihtsad.