Kui räägime tervislikest roogadest, siis sageli on nende koostisosaks ka pähklid. Kuigi tervisele tuleb kasuks pea kõigi pähklite söömine, siis täna keskendume ühele, mida vahel kiputakse alahindama: india pähklile. Miks peaks just need sinu toidulauale sagedamini sattuma ning kuidas nad sulle kasulikud on?