LUGEJAKIRI ⟩ Ma kogesin voodis jumalikku ekstaasi. Nüüd tean, et see on võimalik!

Huvitav oli ka see, et meie mõlema elus oli juhtumisi just sel ajal üks väljakutsuvamaid ja stressirohkemaid ajajärke. Olen tähele pannud, et sellistel aegadel oleme inimestena kuidagi rohkem avatud, pehmed, vastuvõtlikud ja päris. Ah et siis selliste asjadega rahvas tegelebki vabal ajal, armsama seltsis viibides?

Ma ei olnud isegi mitte teadlik, et selline armukogemus üldse võimalik on! On ju selgemast selgem, et see ongi see Põhiline Mäng, mida me siia nautima tulime – miks me siis sellest ei räägi ja sel teemal kogemusi ei vaheta nende teiste, tunduvalt vähem oluliste teemade asemel, millele me igapäevaselt oma aega ja energiat kulutame!?