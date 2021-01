Olin jätkuvalt innustatud meie riigi juhtide, eeskätt proua presidendi sõnumist olla ettevaatlik, hoida distantsi ning vältida tegevusi, mis võivad endaga kaasa tuua nakkuse leviku. Ma lootsin, et presidendi ja valitsuse liikmete järjepidev «Väldi ohu tekitamise võimalust!» skandeerimine on innustuseks ka neile, kes seda ideed lihtrahvale aasta otsa propageerinud on.