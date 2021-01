PÄEVAPOKAAL ⟩ Kinnisvaraturu õudustest ning miks maaklerid mõttetud on

Jätkame jaanuari alguses alanud Triini kolimissaaga kajastamisega. Vaatamas on käidud kortereid, aega on kaks nädalat ning värske kolumn, mis materdab maaklereid ja korterite sisustust, ilmub Kodustiilis pühapäeval. Madis räägib, millised on tema strateegiad lotoga võitmiseks. Lisaks sekkarites shoppamisest, Tartu ja Tallinna parimatest linnaosadest ning unistamisest ja karjääris riskide võtmisest.