KÜLMAVÄRINAD ⟩ Valgast kaubareisilt tulnud poodnik langes julma varitsuse ohvriks

27. jaanuaril 1922 oli Sangaste valla kaupmees Eduard Simson Valgast teel kodupoole. Ta oli linnas käinud oma poe jaoks kaupa ostmas, paraku aga jäi see mehe viimaseks kaubareisiks.

Jõudnud Sooru valla piiridesse, langes Simson varitsuse ohvriks. Talle löödi nüri esemega kolm-neli hoopi pähe, mis purustasid kukla- ja meelekoha luud. Ühes verevalangutega ajus oli surm silmapilkne, järeldas kohtu-arstiline ülevaatus. Simsoni taskust oli ära võetud rahakott vähese raha ja isikutunnistusega, reelt aga oli röövitud tuletikke ja paberosse, mille mees plaanis oma kaupluses müügile panna.

Politseile oli loomulikult selge, et võõrastemajas ööbinud mees pidi olema kas üks Simsoni tapjatest või vähemalt neid tundma.

Öömaja teenija andis tunnistuse ning kirjeldas Tartu kriminaalpolitseile seal ööbinud meest. Mõne kuu möödudes oligi uurijatel kahtlusalune teada. Noormees oli Lootuse 3-6 elutsev, Urvastest pärit 31aastane Aleksander Haind.

Kriminalistid tegid kiirelt selgeks, et tapjaid oli mitu, seda kinnitas ülekuulamisel ka Haind. Politseil ka teised kahtlusalused kiirelt kindlaks tehtud – 27aastane Julius Undrus ja 20aastane August Ruutnik. Kumbki aga ennast ülekuulamisel üles ei tunnistanud, selle asemel väitsid nad end olevat sõprade juures. Kõik sõbrad, keda nad nimetasid, aga tunnistasid, et Undrus ja Ruutnik on neid palunud andma valetunnistusi.

Politseilisel ülekuulamisel seletas Haind, et tema 26. jaanuaril 1922. aastal oma isa kodust Urvaste vallast rongiga Valka sõitnud. 27. jaanuaril saanud tema Valgas uulitsal kellegi Saarmanniga kokku, keda Valgas sõjaväeteenistuses tundma õppinud. Saarmanni ja ühe kolmanda noormehega asutud pummeldama, seejuures käidud ka ühe lõbunaise juures.

Uulitsal küsinud Haind oma kaaslaste käest raha, mis tema viina eest välja andnud. Saarmann lubanud raha tegema minna, ümisedes seejuures laulusõnu: «Kui anna heaga, siis peaga...» Kolmekesi läksid Tartu maanteed mööda Paju mõisa poole edasi. Maanteel pidas Saarmann ühe maamehe hobuse kinni ja löönud maamehele mingisuguse asjaga mitu korda pähe. Siis võttis Saarmann maamehe taskust rahakoti, pööras hobuse ümber ja lükkas tapetu ree pealt maha. Maamehe surnukeha matsid mehed lumme ja sõitsid kolmekesi tapetu hobusega linna tagasi.

Saarmann andis Haindile rahakoti ühes 200 marga rahaga ja tapetu isikutunnistuse, sealjuures tähendades, et isikutunnistus oleks hea kuhugi võõrastemajasse maha jätta. Järgmisel päeval sõitis tema Valgast Tartu, kus ta 23. veebruaril võõrastemajas varguse toime pani. Simsoni rahakoti müüs Haind Tartu turul maha.

Kui politsei Aleksander Haindile aga kahtlusaluste pilte näitas, tunnistas mees kõhklematult, et just Saarmani nime all esines mees, kelle pärisnimi oli Julius Undrus. Ka Ruutniku tundis ta ära.