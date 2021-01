NÄDALAPROGNOOS ⟩ Tuleb hull sõit: taevas sirab täiskuu ja Merkuur läheb retrograadi

Homme moodustab Päike piirava ühenduse innovatiivse ja revolutsioonilise Uraaniga, mistõttu on tõenäoline, et mitmes sfääris tuleb ette ootamatuid muudatusi. Sa oled enam kui valmis võitlema kõiksuguste piirangutega, mis su elus praegu on. Siiski – universumis on selle ühenduse tõttu ka parajalt tujukat energiat, nii et kui üldse on aeg suurteks muutusteks, siis on see praegu. Südameasjades ei tasu oodata, et miski kulgeks normaalselt ja plaanipäraselt. Vastu tuleb pidada aga vaid paar päeva, sest juba neljapäeval vahetab kosmos käiku.

Neljapäeval, 28. jaanuaril loovad romantiline Veenus ja transformatiivne Pluuto konjunktsiooni. Tunned, et su tunded on tõesti sügavad, sügavuse olulisuse ees peab isegi harmoonia praegu teed andma. See pole transiit, mis toetaks pealiskaudselt flirte – ei-ei, praegu on aeg tõele otsa vaadata. Ja kui sa peaksid selle konjunktsiooni kohta teadma vaid üht asja, siis olgu see järgmine: Veenuse-Pluuto selline ühendus toob saladused päevavalgele. Valguskiir langeb ka kõige pimedamatesse nurkadesse.

Neljapäeval, 28. jaanuaril kell 21.16 on ka täiskuu, sel korral Lõvi tähtkujus. Selle taevase sündmuse energia julgustab sind laskma loomingul voolata, on aeg teiste hulgast silma paista! Armastuse vallas tähendab see ilmselt parajalt draamat. On tõenäoline, et su kallim leiab viisi, kuidas emotsioonid lakke visata, olgu selleks siis südamest tulev armuvanne või vana tüli, mis nüüd üles kisutakse. Lõvi märksõnaks on ka uhkus, nii et pane tähele olukordi, kus kallim võib sulle piinlikkust tekitada. Kõik see tekitab soodsa pinnase arusaamatusteks. Parim viis pingeolukordades on lasta partneril end tühjaks rääkida, seejärel kinnitada oma armastust ja teda kallistada. Ei tasu teha sääsest elevanti, aga ei tasu kallima tundeid ka pisendada!

Samas tasub silm peal hoida ka Saturnil, mille opositsioon Kuuga sunnib sind ka oma hirmudele otsa vaatama. Mis on see, mis on takistanud sul end väljendamast? Mis iganes see ka poleks, mida sa tunned, sellele paneb rõhku juurde veel Päikese konjunktsioon kõike suurendava Jupiteriga. Just seetõttu paisub suureks ka see asi, mille su partner on lauale visanud. Ole siis mõistev, emotsioonid ongi praegu laes ja väga grandioossed.

Kõik nimetatud sündmused aga on vaid prelüüdiks põhisündmusele: Merkuur läheb Veevalajas 30. jaanuaril retrograadi ja jääb sinna kuni 20. veebruarini. Kui sul on vaja armu- või muul rindel võtta vastu tähtis ja loogiline otsus, siis praegu pole selleks enam hea aeg, tasub oodata veebruari lõpuni. Küll aga on muid tegevusi, milleks Merkuuri retrograad soodne on.

Kuna Veevalaja on filantroopiat, progressiivseid väärtusi ja humanitaarsusele esindav tähemärk, tasub valmis olla, et retrograadi ajal tõusevad päevakorda probleemid, mis on sulle kõige olulisemad ning viisid, kuidas sa saad maailma paremaks teha. On ilus aeg, mil vaadata enda sisse, teha kindlaks, kuidas sa oled ehk ise probleemile kaasa aidanud ning leida viise, kuidas asja parandada. Me keegi ei saa muuta maailma üksinda, aga muutus algab väikestest sammudest.