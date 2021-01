ALKO JA NARKO ⟩ Eesti vanemad on oma mässuliste teismeliste ohjamisega püstihädas

Katrin Lust lubab ka sel hooajal ekraanile tuua taas hulgaliselt lugusid, mis televaatajaid külmaks ei jäta. Juba esimene saade võtab luubi alla keerulise teema, kus vastamisi on lapsevanemad, probleemsed teismelised ja ametnikud. Oma loo räägib isa, kes on juba mitu aastat puid jaganud oma teismelise tütrega.

Teise loo räägib ema, kes elab samuti suures südamevalus. Tema 15-aastane tütar liigub ringi noorte huligaanide puntidega ning on hakanud end lõikudes vigastama. «Kõige hullem on see, et talle antakse ka tablette seal noorte kambas,» ütleb ema.