Kaie käib miinimumpalga eest tööl ja elab hääbuval ääremaal. Kui tütar jõlgub kahtlaste kampadega öösiti väljas ja nuttes oma emale helistab, ei saa naine lapse jaoks midagi teha. Kaiel pole autot ega raha, et oma tütrele 50 kilomeetri kaugusele Pärnusse takso järele saata.

«Algselt tekkisid tal halvad sõbrad siinsamas küla vahel, kes näitasid talle eneselõikumise pilte ja sealt algaski lõikumine,» kirjeldab Kaie. Täna ei ole neiu kehal ühtegi kohta, mis oleks armivaba. Tüdruk on lõikunud nii oma käsivarsi, kõhtu kui ka jalgu. Kaie sõnul aitas kamp noori üksteisel klaasikildudega kehasid lõikuda.

Kaie usub, et ta tütar lõigub sellepärast, et oma negatiivseid tegusid varjutada. «Ükskõik, millega ta hakkama saab, keegi ei ütle talle midagi, vaid lapivad hoopis haavu,» ütleb Kaie, kes usub, et tütre jaoks muutus lõikumine niiöelda varuväljapääsuks.